ميقاتي يستقبل هوكشتاين عند الساعة السابعة من مساء اليوم في السرايا الحكومي ويلي الاجتماع تصريح صحافي مباشر لهوكشتاين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2025 - 16:38

ميقاتي يستقبل هوكشتاين عند الساعة السابعة من مساء اليوم في السرايا الحكومي ويلي الاجتماع تصريح صحافي مباشر لهوكشتاين

منذ 1 ساعة 6 January، 2025
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