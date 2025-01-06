مدفعية الاحتلال تستهدف غرب المخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2025 - 08:44

مدفعية الاحتلال تستهدف غرب المخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 1 ساعة 6 January، 2025
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