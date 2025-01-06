يديعوت أحرونوت: وزير الخارجية الإسرائيلي عقد اجتماعا لفريق وزاري لمناقشة حماية اليهود والإسرائيليين في الخارج – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2025 - 01:50

يديعوت أحرونوت: وزير الخارجية الإسرائيلي عقد اجتماعا لفريق وزاري لمناقشة حماية اليهود والإسرائيليين في الخارج

منذ 1 ساعة 6 January، 2025
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