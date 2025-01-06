قوات الاحتلال تقتحم بلدة قصرة جنوب نابلس بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2025 - 00:18

قوات الاحتلال تقتحم بلدة قصرة جنوب نابلس بالضفة الغربية

منذ 57 mins 5 January، 2025
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