القيادي بحركة “أنصار الله” حزام الأسد يوجه رسالة للمستوطنين بالعبرية: “من يريد النوم عليه أن يذهب للنوم في قبرص أو يعود إلى بلده الأصلي.. لن نتخلى عن غزة” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 5 2025 - 22:46

القيادي بحركة “أنصار الله” حزام الأسد يوجه رسالة للمستوطنين بالعبرية: “من يريد النوم عليه أن يذهب للنوم في قبرص أو يعود إلى بلده الأصلي.. لن نتخلى عن غزة”

منذ 17 mins 5 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة