مراسل المنار : اعاد الجيش اللبناني فتح طريق القنطرة – الطيبة الذي قطعته جرافات العدو صباحا اثناء توغلها في بلدة الطيبة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2025 - 19:40

مراسل المنار : اعاد الجيش اللبناني فتح طريق القنطرة – الطيبة الذي قطعته جرافات العدو صباحا اثناء توغلها في بلدة الطيبة

منذ 6 mins 5 January، 2025
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