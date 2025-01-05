الصحة العالمية: ندين إخراج مستشفى كمال عدوان عن الخدمة، وتحققنا من 50 هجوماً إسرائيلياً على المستشفيات منذ أكتوبر 2024 – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2025 - 16:36

الصحة العالمية: ندين إخراج مستشفى كمال عدوان عن الخدمة، وتحققنا من 50 هجوماً إسرائيلياً على المستشفيات منذ أكتوبر 2024

منذ 49 mins 5 January، 2025
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