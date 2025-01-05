إذاعة الجيش “الإسرائيلي”: وزير المالية سموتريتش يحدد يوم 1 مارس المقبل موعدا لإعادة السكان إلى بلدات الشمال” – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2025 - 16:36

إذاعة الجيش “الإسرائيلي”: وزير المالية سموتريتش يحدد يوم 1 مارس المقبل موعدا لإعادة السكان إلى بلدات الشمال”

منذ 1 ساعة 5 January، 2025
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