أنباء عن سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2025 - 15:02

أنباء عن سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق

منذ 30 mins 5 January، 2025
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