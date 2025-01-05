مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا: سيكون للرئيس بري حديث مع هوكستين حول الخروقات الإسرائيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2025 - 11:58

مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا: سيكون للرئيس بري حديث مع هوكستين حول الخروقات الإسرائيلية

منذ 41 mins 5 January، 2025
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