مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا: حزب الله أقوى وأصلب من الحديد وهو أقوى مما كان وهذا ما شهده العدو – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2025 - 11:58

مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا: حزب الله أقوى وأصلب من الحديد وهو أقوى مما كان وهذا ما شهده العدو

منذ 51 mins 5 January، 2025
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