وسائل إعلام إسرائيلية: تقدم في الاتصالات بشأن صفقة الإفراج عن الأسرى ونتنياهو دعا إلى اجتماع أمني عاجل مساء اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2025 - 10:26

وسائل إعلام إسرائيلية: تقدم في الاتصالات بشأن صفقة الإفراج عن الأسرى ونتنياهو دعا إلى اجتماع أمني عاجل مساء اليوم

منذ 19 mins 5 January، 2025
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