إذاعة الجيش الإسرائيلي: نتنياهو دعا لمناقشة أمنية عاجلة اليوم بمشاركة كاتس وبن غفير وسموتريتش – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2025 - 10:26

إذاعة الجيش الإسرائيلي: نتنياهو دعا لمناقشة أمنية عاجلة اليوم بمشاركة كاتس وبن غفير وسموتريتش

منذ 26 mins 5 January، 2025
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