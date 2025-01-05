القوات المسلحة اليمنية: نعمل على تطوير قدراتنا العسكرية حتى تلبي متطلبات المرحلة وتجبر العدو الإسرائيلي على وقف عدوانه ورفع حصاره عن غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 5 2025 - 10:24

القوات المسلحة اليمنية: نعمل على تطوير قدراتنا العسكرية حتى تلبي متطلبات المرحلة وتجبر العدو الإسرائيلي على وقف عدوانه ورفع حصاره عن غزة

منذ 1 ساعة 5 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة