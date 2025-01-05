التلغراف عن مصدر استخباراتي إسرائيلي: لدى “الحوثيين” إنتاجهم العسكري الخاص وليس من السهل تحديد موقعه أو التعامل معه لأنه ليس في مكان واحد بل منتشر في جميع أنحاء اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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January 5 2025 - 08:52

التلغراف عن مصدر استخباراتي إسرائيلي: لدى “الحوثيين” إنتاجهم العسكري الخاص وليس من السهل تحديد موقعه أو التعامل معه لأنه ليس في مكان واحد بل منتشر في جميع أنحاء اليمن

منذ 13 mins 5 January، 2025
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