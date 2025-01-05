صحيفة التلغراف البريطانية: مصدر استخباراتي إسرائيلي يعترف بأن “الحوثيين” فاجأوا “إسرائيل” – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2025 - 08:52

صحيفة التلغراف البريطانية: مصدر استخباراتي إسرائيلي يعترف بأن “الحوثيين” فاجأوا “إسرائيل”

منذ 15 mins 5 January، 2025
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