العميد سريع: بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت العاصمة صنعاء – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 5 2025 - 08:52

العميد سريع: بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت العاصمة صنعاء

منذ 57 mins 5 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة