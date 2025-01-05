اندلاع اشتباكات مسلحة بين المقاومة وقوات الاحتلال في بلدة ميثلون جنوب مدينة جنين وانباء عن محاصرة منزل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2025 - 07:20

اندلاع اشتباكات مسلحة بين المقاومة وقوات الاحتلال في بلدة ميثلون جنوب مدينة جنين وانباء عن محاصرة منزل

منذ 41 mins 5 January، 2025
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