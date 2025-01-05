الصين تهاجم “إسرائيل” في الأمم المتحدة وتدعوها للتوقف عن تحويل المستشفيات إلى ساحات معارك – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 5 2025 - 07:20

الصين تهاجم “إسرائيل” في الأمم المتحدة وتدعوها للتوقف عن تحويل المستشفيات إلى ساحات معارك

منذ 46 mins 5 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة