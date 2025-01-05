منظمة الصحة العالمية: الممارسات الصهيونية في غزة تعرض حياة المرضى في المستشفيات للخطر وما نشهده عملية ممنهجة لتفكيك بنية القطاع الصحي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2025 - 07:20

منظمة الصحة العالمية: الممارسات الصهيونية في غزة تعرض حياة المرضى في المستشفيات للخطر وما نشهده عملية ممنهجة لتفكيك بنية القطاع الصحي

منذ 47 mins 5 January، 2025
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