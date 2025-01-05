الدفاعات الجوية الروسية دمرت خلال الليل 37 طائرة أوكرانية مسيرة في مقاطعة روستوف – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2025 - 05:48

الدفاعات الجوية الروسية دمرت خلال الليل 37 طائرة أوكرانية مسيرة في مقاطعة روستوف

منذ 12 mins 5 January، 2025
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