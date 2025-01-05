الهلال الأحمر الفلسطيني : 3 إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام البلدة القديمة وسط نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 5 2025 - 04:16

الهلال الأحمر الفلسطيني : 3 إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام البلدة القديمة وسط نابلس

منذ 1 ساعة 5 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة