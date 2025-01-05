القناة 12 العبرية: قبل أسابيع فقط من السابع من أكتوبر حذر ضابط “كبير” من سيناريو التسلل من قطاع غزة للغلاف وتم فصله على الفور – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2025 - 01:10

القناة 12 العبرية: قبل أسابيع فقط من السابع من أكتوبر حذر ضابط “كبير” من سيناريو التسلل من قطاع غزة للغلاف وتم فصله على الفور

منذ 1 ساعة 4 January، 2025
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