القناة 12 العبرية: الشرطة تعتقل متظاهرين شاركوا في احتجاجات ب”تل أبيب” للمطالبة بصفقة تبادل فورية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2025 - 23:38

القناة 12 العبرية: الشرطة تعتقل متظاهرين شاركوا في احتجاجات ب”تل أبيب” للمطالبة بصفقة تبادل فورية

منذ 2 ساعة 4 January، 2025
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