القناة 12 العبرية: المتظاهرون بمدينة “تل أبيب” يطالبون بتقديم موعد الانتخابات الإسرائيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2025 - 22:04

القناة 12 العبرية: المتظاهرون بمدينة “تل أبيب” يطالبون بتقديم موعد الانتخابات الإسرائيلية

منذ 1 ساعة 4 January، 2025
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