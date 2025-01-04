اعلام العدو | والدا الجندية الأسيرة التي ظهرت في شريط القسام: طلبنا من نتنياهو ألا يعود وفد التفاوض من الدوحة دون اتفاق – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 4 2025 - 22:04

اعلام العدو | والدا الجندية الأسيرة التي ظهرت في شريط القسام: طلبنا من نتنياهو ألا يعود وفد التفاوض من الدوحة دون اتفاق

منذ 1 ساعة 4 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة