وزارة الصحة في غزة: المستشفى الإندونيسي خرج عن الخدمة ولم يعد يقدم أي خدمات للمرضى أو الجرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2025 - 20:32

وزارة الصحة في غزة: المستشفى الإندونيسي خرج عن الخدمة ولم يعد يقدم أي خدمات للمرضى أو الجرحى

منذ 22 mins 4 January، 2025
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