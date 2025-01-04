الشيخ نعيم قاسم: المقاومة قوية وخرجت قوية من معركة اولي البأس والمقاومة ايمان وهذا الايمان قوي وتجذر خلال معركة اولي البأس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2025 - 19:00

الشيخ نعيم قاسم: المقاومة قوية وخرجت قوية من معركة اولي البأس والمقاومة ايمان وهذا الايمان قوي وتجذر خلال معركة اولي البأس

منذ 6 mins 4 January، 2025
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