الشيخ نعيم قاسم: بعد معركة أولي البأس لا إمكانية لأن يتمكن العدو “الاسرائيلي” من الاجتياج كما يريد ولا إمكانية لمستوطنات – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2025 - 19:00

الشيخ نعيم قاسم: بعد معركة أولي البأس لا إمكانية لأن يتمكن العدو “الاسرائيلي” من الاجتياج كما يريد ولا إمكانية لمستوطنات

منذ 12 mins 4 January، 2025
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