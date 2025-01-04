الشيخ نعيم قاسم: “إسرائيل” عجزت عن التقدم في عمق أراضينا بفضل قوة المقاومة والمقاومة قوية ورادعة ومؤثرة وتعطل أهداف العدو رغم التدمير الإسرائيلي الواسع والعدوان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 4 2025 - 19:00

الشيخ نعيم قاسم: “إسرائيل” عجزت عن التقدم في عمق أراضينا بفضل قوة المقاومة والمقاومة قوية ورادعة ومؤثرة وتعطل أهداف العدو رغم التدمير الإسرائيلي الواسع والعدوان

منذ 15 mins 4 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة