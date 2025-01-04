الشيخ نعيم قاسم: في عدوان 2024 دفعت “إسرائيل” ثمناً كبيراً من دون أن تتمكن من التقدم أكثر من مئات الأمتار عند الحافة الأمامية وهذا ردع – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2025 - 19:00

الشيخ نعيم قاسم: في عدوان 2024 دفعت “إسرائيل” ثمناً كبيراً من دون أن تتمكن من التقدم أكثر من مئات الأمتار عند الحافة الأمامية وهذا ردع

منذ 16 mins 4 January، 2025
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