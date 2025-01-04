النائب رعد: نقلنا تحية الشيخ نعيم قاسم للرئيس برّي وتباحثنا معه في خطوات لجنة الإشراف على وقف النار وملف الرئاسة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2025 - 15:56

النائب رعد: نقلنا تحية الشيخ نعيم قاسم للرئيس برّي وتباحثنا معه في خطوات لجنة الإشراف على وقف النار وملف الرئاسة

منذ 41 mins 4 January، 2025
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