قوة مؤللة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تتقدم إلى عمق وادي الحجير عند أطراف القصير ودير سريان جنوبي لبنان وتتوجه نحو البساتين والأحراج الفرعية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2025 - 15:56

قوة مؤللة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تتقدم إلى عمق وادي الحجير عند أطراف القصير ودير سريان جنوبي لبنان وتتوجه نحو البساتين والأحراج الفرعية

منذ 42 mins 4 January، 2025
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