41 شهيدا جراء قصف العدو المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2025 - 14:22

41 شهيدا جراء قصف العدو المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم

منذ 18 mins 4 January، 2025
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