قناة كان العبرية:الجنرال الأمريكي غاسبر جيفرز يبلغ قادة الجيش اللبناني بأن إسرائيل تعتزم البقاء في جنوب لبنان حتى نيسان المقبل وأن تأخذ وقتها في ضمان إنهاء قدرات حزب الله على المبادرة والهجوم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 4 2025 - 14:22

قناة كان العبرية:الجنرال الأمريكي غاسبر جيفرز يبلغ قادة الجيش اللبناني بأن إسرائيل تعتزم البقاء في جنوب لبنان حتى نيسان المقبل وأن تأخذ وقتها في ضمان إنهاء قدرات حزب الله على المبادرة والهجوم

منذ 20 mins 4 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة