الدفاع المدني بغزة: مدينة غزة تتعرض إلى عمليات قصف إسرائيلي كبير جدا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2025 - 14:22

الدفاع المدني بغزة: مدينة غزة تتعرض إلى عمليات قصف إسرائيلي كبير جدا

منذ 32 mins 4 January، 2025
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