فلسطين المحتلة: 4 شهداء من عناصر تأمين المساعدات اغتالهم الاحتلال في قصف لمركبتهم قرب مفترق أبو هولي بدير البلح – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2025 - 14:22

فلسطين المحتلة: 4 شهداء من عناصر تأمين المساعدات اغتالهم الاحتلال في قصف لمركبتهم قرب مفترق أبو هولي بدير البلح

منذ 42 mins 4 January، 2025
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