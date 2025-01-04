مراسل المنار: دبابة اسرائيلية تستهدف بقذيفة المنطقة الواقعة بين بنت جبيل ومارون الراس بالتزامن مع رشقات رشاشة بشكل متقطع – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2025 - 14:22

مراسل المنار: دبابة اسرائيلية تستهدف بقذيفة المنطقة الواقعة بين بنت جبيل ومارون الراس بالتزامن مع رشقات رشاشة بشكل متقطع

منذ 1 ساعة 4 January، 2025
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