يديعوت أحرونوت العبرية: في خطوة أخيرة وقبل مغادرته البيت الأبيض أعلنت إدارة بايدن أنها تعتزم الموافقة على صفقة أسلحة بقيمة ثمانية مليارات دولار مع “إسرائيل” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 4 2025 - 09:44

يديعوت أحرونوت العبرية: في خطوة أخيرة وقبل مغادرته البيت الأبيض أعلنت إدارة بايدن أنها تعتزم الموافقة على صفقة أسلحة بقيمة ثمانية مليارات دولار مع “إسرائيل”

منذ 41 mins 4 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة