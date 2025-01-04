هآرتس العبرية: 8 أعضاء في الكنيست يدعون وزير الدفاع لإصدار أمر بتدمير مصادر المياه والغذاء والطاقة في شمال غزة ويطالبون الجيش بتطهير شمال غزة من السكان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2025 - 09:44

هآرتس العبرية: 8 أعضاء في الكنيست يدعون وزير الدفاع لإصدار أمر بتدمير مصادر المياه والغذاء والطاقة في شمال غزة ويطالبون الجيش بتطهير شمال غزة من السكان

منذ 56 mins 4 January، 2025
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