الصحة العالمية: الممارسات “الإسرائيلية” في غزة تعرض حياة المرضى في المستشفيات للخطر – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2025 - 06:40

الصحة العالمية: الممارسات “الإسرائيلية” في غزة تعرض حياة المرضى في المستشفيات للخطر

منذ 4 mins 4 January، 2025
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