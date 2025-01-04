أ.ف.ب: ترامب يقول إن تحديد القضاء موعدا للنطق بالعقوبة بحقه في قضية الأموال الصامتة هجوم سياسي غير مشروع – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2025 - 06:38

أ.ف.ب: ترامب يقول إن تحديد القضاء موعدا للنطق بالعقوبة بحقه في قضية الأموال الصامتة هجوم سياسي غير مشروع

منذ 49 mins 4 January، 2025
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