انتشال 3 شهداء من منزل غربي غزة يرفع عدد الشهداء إلى 73 في القطاع منذ فجر الجمعة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2025 - 05:08

انتشال 3 شهداء من منزل غربي غزة يرفع عدد الشهداء إلى 73 في القطاع منذ فجر الجمعة

منذ 18 mins 4 January، 2025
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