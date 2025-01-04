أكسيوس عن مصادر: الصفقة المحتملة لبيع أسلحة لإسرائيل تشمل ذخائر للمقاتلات والمروحيات الهجومية وقذائف مدفعية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 4 2025 - 03:34

أكسيوس عن مصادر: الصفقة المحتملة لبيع أسلحة لإسرائيل تشمل ذخائر للمقاتلات والمروحيات الهجومية وقذائف مدفعية

منذ 11 mins 4 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة