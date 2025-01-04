طائرات الاحتلال تستهدف غرب حي الصبرة جنوب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2025 - 02:02

طائرات الاحتلال تستهدف غرب حي الصبرة جنوب مدينة غزة

منذ 41 mins 4 January، 2025
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