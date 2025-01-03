مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: يجب على مجلس الأمن أن يوقف العدوان الإسرائيلي على غزة فورا وبدون شروط – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2025 - 19:50

مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: يجب على مجلس الأمن أن يوقف العدوان الإسرائيلي على غزة فورا وبدون شروط

منذ 4 mins 3 January، 2025
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