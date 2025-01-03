الجيش اللبناني: إصابة 4 عناصر بجروح متوسطة بعد تجدد الاشتباكات في منطقة معربون-بعلبك عند الحدود اللبنانية السورية مع مسلحين سوريين واستهدافهم وحدة عسكرية بواسطة سلاح متوسط – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2025 - 19:52

الجيش اللبناني: إصابة 4 عناصر بجروح متوسطة بعد تجدد الاشتباكات في منطقة معربون-بعلبك عند الحدود اللبنانية السورية مع مسلحين سوريين واستهدافهم وحدة عسكرية بواسطة سلاح متوسط

منذ 1 ساعة 3 January، 2025
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