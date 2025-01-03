اعلام العدو : سماع دوي انفجار عنيف جنوب “إسرائيل” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 3 2025 - 18:18

اعلام العدو : سماع دوي انفجار عنيف جنوب “إسرائيل”

منذ 2 ساعة 3 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة