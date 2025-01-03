اعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في نيرعام بغلاف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2025 - 16:46

اعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في نيرعام بغلاف غزة

منذ 24 mins 3 January، 2025
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