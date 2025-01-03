وكالة الأنباء اللبنانية: توقيف مواطن سوري دخل إلى الأراضي اللبنانية خلسة وضبطت بحوزته قنبلتين يدويتين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2025 - 16:46

وكالة الأنباء اللبنانية: توقيف مواطن سوري دخل إلى الأراضي اللبنانية خلسة وضبطت بحوزته قنبلتين يدويتين

منذ 49 mins 3 January، 2025
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